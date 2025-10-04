Incidente mortale sul lavoro a Corsano (Lecce) dove un operaio di una ditta edile ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori di realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. A determinare il fatto sarebbe stato il cedimento improvviso di un solaio. I soccorsi sono stati inutili, l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto carabinieri e ispettori Spesal dell’Asl di Lecce. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ennesimo incidente sul lavoro: morto un operaio nel Salentino