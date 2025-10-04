Ennesimo incidente sul lavoro | morto un operaio nel Salentino

Feedpress.me | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale sul lavoro a Corsano (Lecce) dove un operaio di una ditta edile ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori di realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. A determinare il fatto sarebbe stato il cedimento improvviso di un solaio. I soccorsi sono stati inutili, l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto carabinieri e ispettori Spesal dell’Asl di Lecce. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ennesimo incidente sul lavoro morto un operaio nel salentino

© Feedpress.me - Ennesimo incidente sul lavoro: morto un operaio nel Salentino

In questa notizia si parla di: ennesimo - incidente

Scende dal bus e viene investito, muore spoletino di 88 anni. Ennesimo incidente sulla Provinciale

Asse Mediano, ennesimo incidente: coinvolte tre auto. Due i feriti

Tre operai morti dopo il crollo dell’impalcatura di un cantiere a Napoli: ennesimo incidente sul lavoro

ennesimo incidente lavoro mortoEnnesimo incidente sul lavoro: morto un operaio nel Salentino - Incidente mortale sul lavoro a Corsano (Lecce) dove un operaio di una ditta edile ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori di realizzazione di una ... Si legge su msn.com

ennesimo incidente lavoro mortoIncidente sul lavoro nel leccese: morto 54enne Stamattina - Stava lavorando alla realizzazione di una vasca di contenimento delle acque piovane quando il solaio ha ceduto all’improvviso travolgendolo. Lo riporta noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ennesimo Incidente Lavoro Morto