Ennesimo incidente sul lavoro | morto un operaio nel Salentino
Incidente mortale sul lavoro a Corsano (Lecce) dove un operaio di una ditta edile ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori di realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. A determinare il fatto sarebbe stato il cedimento improvviso di un solaio. I soccorsi sono stati inutili, l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto carabinieri e ispettori Spesal dell’Asl di Lecce. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Incidente sul lavoro nel leccese: morto 54enne Stamattina - Stava lavorando alla realizzazione di una vasca di contenimento delle acque piovane quando il solaio ha ceduto all’improvviso travolgendolo. Lo riporta noinotizie.it