Insieme per condividere energia rinnovabile in Valchiavenna. La So.Cer (Comunità energetica rinnovabile della provincia di Sondrio e della Lombardia) e la Siec (Società per l’illuminazione elettrica in Chiavenna - Società Cooperativa) hanno firmato un accordo di collaborazione per promuovere la condivisione di energia rinnovabile nel territorio della Valchiavenna. Gli obiettivi dell’intesa sono quelli di valorizzare le risorse energetiche rinnovabili, garantire un accesso equo e sostenibile all’energia per cittadini, imprese ed enti pubblici, promuovere l’ autoconsumo collettivo e l’inclusione attiva della popolazione nonché di migliorare le condizioni ambientali, economiche e sociali della comunità locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Energia sì ma rinnovabile. C’è un patto