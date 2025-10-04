Energia sì ma rinnovabile C’è un patto
Insieme per condividere energia rinnovabile in Valchiavenna. La So.Cer (Comunità energetica rinnovabile della provincia di Sondrio e della Lombardia) e la Siec (Società per l’illuminazione elettrica in Chiavenna - Società Cooperativa) hanno firmato un accordo di collaborazione per promuovere la condivisione di energia rinnovabile nel territorio della Valchiavenna. Gli obiettivi dell’intesa sono quelli di valorizzare le risorse energetiche rinnovabili, garantire un accesso equo e sostenibile all’energia per cittadini, imprese ed enti pubblici, promuovere l’ autoconsumo collettivo e l’inclusione attiva della popolazione nonché di migliorare le condizioni ambientali, economiche e sociali della comunità locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: energia - rinnovabile
Ariston Group e Shell Energy Italia patto su energia rinnovabile
“La Casa del Futuro”, a Torino un tour virtuale alla scoperta dell'energia da fonte rinnovabile
Energia idroelettrica: la fonte rinnovabile quasi dimenticata
#Spagna, lo studio: l’#energia #rinnovabile frena l’impennata dei prezzi del gas - X Vai su X
Il Comune di Ostuni ha avviato il percorso per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), uno strumento innovativo che consente a cittadini, imprese e istituzioni di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili. Con delibe - facebook.com Vai su Facebook
Energia, dalle rinnovabili al gas: la situazione in Italia - Il quadro energetico italiano continua ad evolversi, con una diminuzione dei consumi familiari e una crescente attenzione verso l'energia rinnovabile. Secondo tg24.sky.it
Energia: a Luglio aumento dei consumi elettrici ed energia rinnovabile nei primi 7 mesi dell’anno al 43,9% - Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, continua a scendere la quota di produzione energia del carbone (- Secondo adiconsum.it