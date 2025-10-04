Energia dai pini caduti PowerCrop lavora green
Produrre energia in modo ecosostenibile in un sito all’avanguardia, prima ferocemente contestato dai residenti e ora ben metabolizzato dalla cittadinanza anche grazie ad una lavoro importante della pubblica amministrazione. Dal 2018, l’ex zuccherificio Eridania di Russi è stato riconvertito in un impianto – PowerCrop, controllato in modo paritetico da Enel Green Power e Agriholding - all’avanguardia per la produzione di energia rinnovabile. Attraverso l’adozione di tecnologie avanzate per ridurre le emissioni e l’impatto acustico, il polo energetico è realizzato secondo i più alti standard architettonici e impiantistici, diventando un modello di sostenibilità per il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Energia dai pini caduti. PowerCrop lavora green - Con tecnologie avanzate la centrale termoelettrica a biomasse ha appena gestito duemila tonnellate di legno proveniente da Milano Marittima. Scrive msn.com