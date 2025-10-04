"Se non fermate le persone che non avete mai visto prima, con cui non avete nulla in comune, il vostro paese fallirà”; l’ha detto Donald Trump la scorsa settimana circondato dai marmi verdi valdostani nel palazzo dell’Onu. L’ immigrazione, tema chiave della costante propaganda populista, è stato trasformato in un termine con un’aura negativa. Ma a ricordarci il lato vantaggioso del mescolarsi dei popoli c’è il progetto Crossing Borders – Popoli in movimento della fondazione Ghenie Chapels, fondazione che nasce dal progetto delle due cappelle della chiesa della Madonna della Mazza a Palermo, a cui si è unita quella dedicata a Santa Rosalia, a Santa Ninfa ai Crociferi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Enea contro Trump. A Palermo l'arte riabilita il senso delle migrazioni