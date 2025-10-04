Empoli Rivoluzione all’Excelsior Ruffini si presenta | Il teatro è una scintilla in questo mondo oscuro
Empoi, 4 ottobre 2025 – Non è delivery. Non è on demand. «Il teatro non si esaurisce e vincerà, perché fa vivere esperienze irripetibili. Il paradosso? Le persone sono disposte a spendere di più, per essere più scomode, pur di vivere la magia irripetibile di una sola sera. Una meravigliosa rivoluzione». E Ruffini – da ieri ufficialmente alla guida della programmazione dell’Excelsior di via Ridolfi – ha deciso di cavalcarla tutta. Si è presentato alla città, il nuovo direttore artistico, raccontando insieme alla proprietaria della struttura Debora Bertini il progetto di rilancio dello storico cinema-teatro empolese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
