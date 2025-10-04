Emergenza vento i comuni dispongono il divieto di accesso e fruizione di parchi cimiteri e impianti sportivi

La perturbazione in transito nelle Marche, che porterà pioggia ma soprattutto vento forte con possibili disagi, ha spinto diversi sindaci delle principali città della provincia (tra cui Ancona, Jesi, Senigallia, Osimo e Falconara) a emanare – in considerazione dell’allerta arancione diramata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

