Emergenza vento i comuni dispongono il divieto di accesso e fruizione di parchi cimiteri e impianti sportivi
La perturbazione in transito nelle Marche, che porterà pioggia ma soprattutto vento forte con possibili disagi, ha spinto diversi sindaci delle principali città della provincia (tra cui Ancona, Jesi, Senigallia, Osimo e Falconara) a emanare – in considerazione dell’allerta arancione diramata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
SERENO // Temperature ore 14.00 +27°C // Vento lieve direzione variabile // Visibilta' Ottima *** Tendenza a bel tempo prossima settimana con qualche variabilita' meta' settimana restano poche probalilita' di pioggia,,, EMERGENZA SICCITA'
Allerta vento gialla dalle prime ore di venerdì 3 ottobre 2025 e per le successive 18-24 ore ? Si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.
Rami e alberi sulle strade, il forte vento fa cadere anche le impalcature dei cantieri nella provincia di Macerata - Emergenza vento, più di 40 interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami sulla strada in diversi comuni della provincia di Macerata. Da corriereadriatico.it
Emergenza per il vento, alberi caduti fra Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio: c’è anche un cavallo finito in piscina - FERMO Agli sgoccioli i lavori per sistemare i danni del maltempo che ha imperversato nei giorni a cavallo di Natale. Si legge su corriereadriatico.it