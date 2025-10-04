Emergenza Idrica in Irpinia | notte senza acqua in diversi comuni

Avellinotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce la preoccupazione tra la popolazione per la nuova emergenza idrica che coinvolge parte dell’Irpinia. Viene annunciata, ancora una volta, la sospensione notturna dell’erogazione dell’acqua, a causa della significativa riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi. Due le fasce orarie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emergenza - idrica

Emergenza idrica nel comune di Apice: il sindaco Pepe chiede interventi urgenti

Apice, emergenza idrica: il sindaco Angelo Pepe lancia l’allarme e chiede interventi urgenti

Emergenza idrica, Scilla Mediterranea: "Chiesto al prefetto di nominare un commissario"

emergenza idrica irpinia notteEmergenza idrica in Irpinia, ieri sera rubinetti a secco anche ad Avellino: “Non ci sono più alibi” - Mentre ieri sera anche Avellino è rimasta senz’acqua, in attesa della riunione dei sindaci che a fine mese sceglieranno il nuovo amministratore unico di Alto Calore, dopo le dimissioni di ... Secondo corriereirpinia.it

Crisi idrica nel Sannio e in Irpinia, l’allarme di AVS: “Serve gestione pubblica, efficiente e trasparente per garantire diritto all’acqua” - L’ultima seduta dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici ha restituito una fotografia drammatica della crisi che sta colpendo in modo particolare il Sannio e l’Irpinia. Riporta ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Idrica Irpinia Notte