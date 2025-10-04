Elvira Matarazzo eletta nella Direzione regionale del Partito Democratico

Avellinotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino – Il Circolo Aldo Moro ha annunciato con soddisfazione l’elezione dell’avvocato Elvira Matarazzo a componente della Direzione regionale del Partito Democratico.La nomina, resa nota in queste ore, segna un nuovo passaggio nella carriera politica e professionale della penalista irpina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

