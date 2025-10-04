Elisa piange per la Flotilla ma anche i suoi conti fanno lacrimare

Le lacrime della cantante Elisa a seguito dello stop della Global Sumud Flotilla da parte di Israele sono diventate rapidamente virali. Il video, brevissimo, ha fatto il giro del web più per lo stupore di vedere così una delle grandi voci della musica italiana che per la condivisione del messaggio. «Adesso che hanno bloccato la Sumud Flotilla, portateli voi gli aiuti in poche ore. Portate voi gli aiuti, perché stanno morendo», dice Elisa mentre piange, quasi disperata. Va però detto che Israele ha dichiarato di non aver trovato derrate alimentari destinate a Gaza, nelle barche che ha fermato, anche se dalla Flotilla sostengono il contrario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Elisa piange per la Flotilla ma anche i suoi conti fanno lacrimare

In questa notizia si parla di: elisa - piange

Dai problemi di depressione al dramma familiare: Paupisi piange Elisa e il figlio Cosimo

Elisa piange per la Flotilla. "Ora portateli voi gli aiuti"

Le lacrime di Elisa sono una speranza: la cantante piange e cita Giorgia Meloni, le parole per Gaza

La cantante Elisa piange per la Flottilla. Taggando Giorgia Meloni nelle sue storie su Instagram ha detto: “Allora portateli voi gli aiuti in poche ore a Gaza” #elisa #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

La cantante Elisa piange sui social per lo stop ai velisti e i «bambini che muoiono». Come lei, attivisti e parlamentari che usano il ricatto emotivo per avere il consenso. di @franborgonovo - X Vai su X

Elisa piange per la Flotilla ma anche i suoi conti fanno lacrimare - I suoi introiti passano da 34mila euro a 9mila euro al mese ... Da ilgiornale.it

E la cantante Elisa piange a dirotto sui social per la Flotilla bloccata - Italia: I commenti degli utenti sono spaccati tra solidarietà e derisione e c è chi la accusa di fare sceneggiate ... Come scrive lapressa.it