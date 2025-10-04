Elisa Isoardi Ritorna alle Origini con Bar Centrale | Il Racconto della Nuova Sfida e della Solitudine Post-Riflettori
La conduttrice si mette alla prova su Rai 3 con un programma di provincia, confessando a La Stampa le sue difficoltà nell’accettare il tempo che passa e la necessità di tornare in analisi. Elisa Isoardi e La Nuova Sfida con “Bar Centrale” e l’Orgoglio della Provincia Elisa Isoardi torna in TV con “Bar Centrale”, un . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
In questa notizia si parla di: elisa - isoardi
Elisa Isoardi mostra il amore: scatto che conquista i fan
Elisa Isoardi, fuga romantica con lo chef Ernesto Iaccarino. La prima foto di coppia
Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino: prima foto di coppia in vacanza in montagna
Al bar si discute, si commenta, si osserva. Il bar diventa così specchio dell’Italia reale, punto di partenza per un racconto collettivo che si nutre di parole, emozioni e visioni del mondo. Inizia l'avventura di #BarCentrale con Elisa Isoardi, alle 14 su #Rai1. #Radio - facebook.com Vai su Facebook
Il bar è la nostra piazza: tazzine, chiacchiere, sguardi. Qui le notizie diventano conversazioni e la comunità si riconosce. Sabato 4 ottobre alle 14:00 su #Rai1 parte #BarCentrale con Elisa Isoardi: l’Italia raccontata dal bar di paese, tra voci autentiche e storie c - X Vai su X
Serena Bortone ritorna su Rai 1: nuovo ruolo a Bar Centrale di Elisa Isoardi - A oltre due anni di distanza dalla sua ultima conduzione su Rai 1, Serena Bortone ritorna in televisione, questa volta non alla guida di un programma, ma come opinionista fissa. Segnala quilink.it
“È malato di cuore”: Elisa Isoardi in lacrime in tv - La nota conduttrice Elisa Isoardi ha avuto un momento di grande emozione in tv a 'La Volta Buona', nel salotto di Caterina Balivo. Si legge su donnaglamour.it