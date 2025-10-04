Scopri il trucco che rende ogni piatto cremoso senza panna né burro: l’ingrediente segreto che azzera le calorie ma esalta il gusto. Nelle cucine di casa e nelle brigate dei ristoranti, la rincorsa alla consistenza perfetta è un’ossessione: vogliamo salse setose, condimenti avvolgenti, zuppe che carezzino il cucchiaio. Per decenni la risposta è sembrata scontata: aggiungere grassi. Ma se la cremosità non fosse sempre figlia di panna e burro? Tra pentole che sobbollono e mestoli che girano, esiste un trucco semplice, spesso scartato come un residuo, capace di cambiare volto a un piatto senza aggravare il conto delle calorie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Elimini le calorie da ogni portata: l’ingrediente invisibile che fa sembrare tutto più cremoso non è panna né burro