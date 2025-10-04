Elezioni Repubblica Ceca risultati parziali | exploit del populista Babis
(Adnkronos) – Si profila un risultato molto positivo per il miliardario ex premier Andrej Babis e il suo Azione dei cittadini insoddisfatti (Ano) alle elezioni parlamentari in Repubblica Ceca. Secondo i dati parziali, con il 45% dei seggi scrutinati, il partito populista, membro dei Patrioti in Europa, otterrebbe il 38,5% dei voti (90 seggi), superando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Elezioni Repubblica Ceca: favorito il populista Andrej Babiš
