Elezioni Repubblica Ceca risultati parziali | exploit del populista Babis

Periodicodaily.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Si profila un risultato molto positivo per il miliardario ex premier Andrej Babis e il suo Azione dei cittadini insoddisfatti (Ano) alle elezioni parlamentari in Repubblica Ceca. Secondo i dati parziali, con il 45% dei seggi scrutinati, il partito populista, membro dei Patrioti in Europa, otterrebbe il 38,5% dei voti (90 seggi), superando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

elezioni repubblica ceca risultatiPrimi risultati elezioni in Repubblica Ceca, Babis in testa - Secondo i primi risultati dopo la chiusura dei seggi il partito Ano di Andrej Babis sarebbe al primo posto con il 38,46% dei voti, come ampiamente previsto dai sondaggi. Secondo ansa.it

elezioni repubblica ceca risultatiSi vota fino alle 14 in Repubblica Ceca, risultati in serata - Gli oltre 8 milioni di cechi scelgono tra 4500 candidati di 26 formazioni chi li rappresenterà per i prossimi quat ... Riporta ansa.it

