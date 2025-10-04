Elezioni Repubblica Ceca Babis in testa ma senza maggioranza
Si delinea un successo netto per Andrej Babis alle elezioni parlamentari in Repubblica Ceca. Con circa il 45% delle schede scrutinate, il suo partito Ano (Azione dei cittadini insoddisfatti) raccoglie il 38,5% dei voti, ponendosi come prima forza politica del Paese con una solida maggioranza relativa. Il partito populista, affiliato al gruppo Patrioti in Europa a livello continentale, otterrebbe 90 seggi su 200 totali, secondo le proiezioni diffuse nella tarda serata. Un risultato che rilancia le ambizioni dell’ex premier Babis, miliardario e figura controversa della politica ceca. Molto più staccata l’ alleanza di centro-destra Spolu, che al momento si attesta al 20%, corrispondente a 45 seggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: elezioni - repubblica
