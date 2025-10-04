Elezioni regionali Mazzeo insieme a Gori a Perignano | Reindustrializzare la Toscana è la priorità
Riportare le produzioni in Toscana, investire in competenza e formazione giovanile, semplificazione amministrativa e risposte certe a chi investe. Una forte politica di reindustrializzazione senza perdere di vista lo sviluppo sostenibile. Sono i temi sui quali si è concentrata l’iniziativa che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali: sfida aperta tra Occhiuto e Tridico #robertoocchiuto #pasqualetridico #5ottobre
ELEZIONI REGIONALI 2025, TUTTI I RISULTATI DEL VOTO - Tutto sulle elezioni 2025 con i risultati sezione per sezione, i voti alle liste, le preferenze.
