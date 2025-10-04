Elezioni regionali Calabria al voto | chi sono i candidati alla presidenza

In Calabria é vigilia delle elezioni regionali. C’é attesa per la consultazione, ma sul voto pesa il rischio dell’astensionismo. Nel 2021, infatti, votò soltanto il 44 per cento degli aventi diritto e sono in molti a temere che questa percentuale possa ulteriormente abbassarsi. Molte delle manifestazioni elettorali che si sono svolte nelle ultime settimane, inoltre, non hanno registrato una presenza di pubblico notevole, possibile segnale di un certo disinteresse per il voto che si registra in tutta la regione. Le elezioni si svolgono con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale a causa delle dimissioni, nel luglio scorso, del presidente Roberto Occhiuto, di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

