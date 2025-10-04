Elezioni Regionali Calabria 2025 sfida finale Occhiuto-Tridico tra comizi e grandi leader

Ultime ore di campagna elettorale in Calabria, che andrà alle urne domenica e lunedì per eleggere il nuovo presidente di Regione. Palchi di chiusura e ultime iniziative prima del silenzio elettorale, con i leader nazionali arrivati per sostenere i due principali candidati in corsa. Centrodestra: Occhiuto in cerca di riconferma. Dopo la vittoria nelle Marche, il centrodestra punta al “2-0” con la riconferma del governatore uscente Roberto Occhiuto. Martedì, sul palco di Lamezia Terme, erano con lui la premier Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Oggi, Arianna Meloni, capo della segreteria politica di FdI, attraversa la regione con un mini tour da Vibo Valentia a Catanzaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Elezioni Regionali Calabria 2025, sfida finale Occhiuto-Tridico tra comizi e grandi leader

