elezioni regionali calabria 2025 sfida finale occhiuto tridico tra comizi e grandi leader

Ultime ore di campagna elettorale in Calabria, che andrà alle urne domenica e lunedì per eleggere il nuovo presidente di Regione. Palchi di chiusura e ultime iniziative prima del silenzio elettorale, con i leader nazionali arrivati per sostenere i due principali candidati in corsa. Centrodestra: Occhiuto in cerca di riconferma. Dopo la vittoria nelle Marche, il centrodestra punta al “2-0” con la riconferma del governatore uscente Roberto Occhiuto. Martedì, sul palco di Lamezia Terme, erano con lui la premier Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Oggi, Arianna Meloni, capo della segreteria politica di FdI, attraversa la regione con un mini tour da Vibo Valentia a Catanzaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

