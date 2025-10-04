Elezioni regionali arriva un nuovo candidato alla presidenza
Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo, sarà candidato alla presidenza della Regione Campania per la lista 'Campania Popolare', nata dall'omonimo appello sottoscritto da Pap, Partito Comunista Italiano e Rifondazione Comunista oltre a esponenti di associazioni indipendenti e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali in Calabria: cosa c'è da sapere sulla sfida tra Tridico e Occhiuto. Si vota domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Perché si arrivati al voto anticipato, come si sono mosse le alleanze di centrodestra e centrosinistra e cosa c'è da aspettarsi - X Vai su X
? ELEZIONI REGIONALI: Seggi elettorali del Comune di Rosignano Marittimo Domenica 12 ottobre e Lunedì 13 ottobre ? Domenica dalle 7:00 alle 23:00 ? Lunedì dalle 7:00 alle 15:00 Attenzione, cittadini! Una novità importante per le prossime ele - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, nuovo rinvio per il candidato del centrodestra. Salvini: «Il nome la prossima settimana» - L’affondo di Manildo: «La nostra terra trattata come una pedina» ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it
Elezioni Regionali 2023: Analisi delle Dichiarazioni Politiche Recenti e Impatti sul Futuro - Analisi dettagliata degli eventi politici recenti in Italia e a livello globale. Da notizie.it