Eletta la prima arcivescova di Canterbury È un’ex infermiera | Sono una sovversiva

Donna, lavoratrice, moglie, madre. E sovversiva, come ama definirsi lei stessa. È questo e tanto altro ancora Sarah Mullally, 63 anni, prima arcivescova di Canterbury in circa 500 anni di storia della comunione anglicana. Scelta dal Sinodo, dopo un iter elettivo travagliato di undici mesi, nei fatti guiderà la Chiesa cristiana sorta all’indomani dello scisma di Enrico VIII e seguita da 85 milioni di fedeli, sparsi in 165 Paesi. Dal canto suo il sovrano del Regno Unito, Carlo III, conserva solo un primato nominale. Insieme all’ortodossa, l’anglicana è la confessione cristiana più simile al cattolicesimo di cui conserva tra l’altro un’analoga liturgia, la successione apostolica, la struttura episcopale e un clero diviso in diaconi, presbiteri e vescovi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
