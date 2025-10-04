Eleganza incanto ironia surreale | in Italia per la prima volta una mostra sul fotografo americano Rodney Smith

Che tu sia fotografo o teologo, è sempre una questione di luce. E di devozione. Rodney Lee Smith New York, 1947-Somesville, 2016 fu entrambe le cose: per tutta la vita inseguì bellezza e verità, che si celassero nei misteri delle Sacre Scritture o nelle riviste patinate di moda. I suoi scatti sono una parabola senza morale in cui il sacro si veste di seta e il profano si inginocchia: gli uomini in cappello sono profeti smarriti, le donne sono angeli distratti che hanno dimenticato le ali. Abitano un paesaggio spoglio e geometrico, al tempo stesso deserto della tentazione e giardino dell’Eden. Rodney Smith. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

