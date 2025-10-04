Electrolux Professional | previsti 60 esuberi nella sede di Pordenone

Pordenonetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono previsti sessanta esuberi all'interno della sede Pordenonese di Electrolux Professional. La società del gruppo svedese, specializzata nella produzione di elettrodomestici per la ristorazione e la lavanderia professionale, sta attuando delle misure di riduzione dei costi che dovrebbero. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: electrolux - professional

electrolux professional previsti 60Electrolux Professional: 60 esuberi nel quartier generale a Valloncello, le eccedenze si concentrano soprattutto tra gli impiegati - Tagli in vista anche all’Electrolux Professional, la società della multinazionale svedese che produce elettrodomestici di fascia alta. Lo riporta ilgazzettino.it

Electrolux professional cresce con Unic - Prosegue la strategia di crescita per acquisizioni di Electrolux professional, la divisione professionale del produttore di elettrodomestici guidata da Alberto Zanata. ilsole24ore.com scrive

