Electrolux Professional | previsti 60 esuberi nella sede di Pordenone
Sono previsti sessanta esuberi all'interno della sede Pordenonese di Electrolux Professional. La società del gruppo svedese, specializzata nella produzione di elettrodomestici per la ristorazione e la lavanderia professionale, sta attuando delle misure di riduzione dei costi che dovrebbero. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Martedì 30 settembre , in occasione del Linux Day, gli alunni hanno potuto assistere alla giornata inaugurale dell'utilizzo dei computer portatili donati da Electrolux Professional e resi open source grazie al lavoro di PN LUG.
Electrolux Professional: 60 esuberi nel quartier generale a Valloncello, le eccedenze si concentrano soprattutto tra gli impiegati
Electrolux professional cresce con Unic - Prosegue la strategia di crescita per acquisizioni di Electrolux professional, la divisione professionale del produttore di elettrodomestici guidata da Alberto Zanata.