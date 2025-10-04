Venezi alla Fenice rischia di costar caro. Mentre a Roma si ridacchia, a Venezia si svuotano le poltrone. Sono già 124 gli abbonati pronti a stracciare il loro abbonamento. Tanti sono i firmatari della Lettera aperta degli abbonati al Sovrintendente e al Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice, ad oggi, 4 ottobre. In pochi giorni, dunque, la protesta silenziosa è diventata un segnale concreto e rumoroso. La lettera è indirizzata al presidente Luigi Brugnaro, al e ai consiglieri Maurizio Jacobi, Agnese Lunardelli e Alessandro Tortato. Un elenco che, messo nero su bianco, dice già tutto: gli abbonati non parlano al vento, ma a chi quella nomina l’ha avallata o non l’ha fermata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Effetto Venezi alla Fenice: in 124 sono già pronti a stracciare l’abbonamento. Primo segnale sul rischio conti