Effetto Venezi alla Fenice | in 124 sono già pronti a stracciare l’abbonamento Primo segnale sul rischio conti
Venezi alla Fenice rischia di costar caro. Mentre a Roma si ridacchia, a Venezia si svuotano le poltrone. Sono già 124 gli abbonati pronti a stracciare il loro abbonamento. Tanti sono i firmatari della Lettera aperta degli abbonati al Sovrintendente e al Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice, ad oggi, 4 ottobre. In pochi giorni, dunque, la protesta silenziosa è diventata un segnale concreto e rumoroso. La lettera è indirizzata al presidente Luigi Brugnaro, al e ai consiglieri Maurizio Jacobi, Agnese Lunardelli e Alessandro Tortato. Un elenco che, messo nero su bianco, dice già tutto: gli abbonati non parlano al vento, ma a chi quella nomina l’ha avallata o non l’ha fermata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: effetto - venezi
La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha annunciato la nomina di Beatrice Venezi, in foto, come nuova Direttrice Musicale, con effetto a partire da ottobre 2026 e con un mandato in vigore fino a marzo 2030. La decisione è stata approvata all’unanimità - facebook.com Vai su Facebook
Venezi alla Fenice, Papetti: «Quante stonate sul caso, sarebbe meglio (per tutti) abbassare i toni» - Egregio direttore, in tanti, anche in questa rubrica, hanno voluto dire la loro sul caso Venezi. Segnala ilgazzettino.it
Venezi, non voleva incarichi. E ora è in corsa per la Fenice - Così Beatrice Venezi, amica di Giorgia Meloni con la bacchetta a destra, un anno fa nella sua intervista, giurava ... Si legge su ilfattoquotidiano.it