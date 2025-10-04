Educazione sessuale a scuola la Lega propone sanzioni ai docenti che realizzano attività senza il consenso delle famiglie riconoscimento identità di genere con certificato e limite alle gare sportive
In Commissione Cultura della Camera prosegue l'analisi del disegno di legge promosso in materia di educazione sessuale nelle scuole. Il provvedimento introduce l'obbligo per gli istituti scolastici di acquisire il consenso informato delle famiglie prima di organizzare qualsiasi attività formativa legata alla sfera della sessualità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Educazione sessuale 2.0: perché la Gen Z si affida a TikTok
Consenso informato per l’educazione sessuale, Valditara: “Scuola e famiglia insieme come alleati responsabili nel dialogo e nel confronto trasparente e consapevole”
Educazione sessuale a 5 anni? Scoppia la guerra in Parlamento. La Lega contro PD e M5S: “Vogliono sostituire mamme e papà con attivisti ideologizzati trans e LGBT di estrema sinistra”
La mossa mira a dirottare i fondi per l'educazione sessuale verso tematiche più vicine all'ideologia dei Pro Vita. Magi (Più Europa): "Meloni ha ceduto alle fortissime pressioni del mondo più integralista"
#bullismo #educazioneaffettivaIl suicidio di Paolo, bullizzato per il suo aspetto, impone una riflessione sull'urgenza di fare educazione sessuale e affettiva nelle scuole, ora ancora più a rischio dal disegno di legge sul consenso informato: https://thewom.it/att
Educazione sessuale, emendamento Lega al ddl Valditara: i docenti che non acquisiranno il consenso della famiglie saranno sospesi dal servizio - Prosegue nella Commissione Cultura della Camera l’esame del disegno di legge Valditara sul consenso informato delle famiglie per le attività di educazione sessuale che le scuole volessero organizzare ... Si legge su tecnicadellascuola.it
Scuola, Sasso (Lega), la Regione Toscana finanzia corsi gender, fuori dalle scuole gli attivisti lgbt - Scuola, Sasso (Lega), la Regione Toscana finanzia corsi gender, fuori dalle scuole gli attivisti lgbt ... Scrive politicamentecorretto.com