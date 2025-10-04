Educazione affettiva e sessuale a scuola | quasi 9 ragazzi su 10 e 8 genitori su 10 chiedono percorsi strutturati con esperti mentre cala l’uso del preservativo e cresce il silenzio in famiglia

L’educazione affettiva e sessuale si conferma una delle priorità più urgenti per studenti e famiglie italiane. L’indagine 2025 dell’Osservatorio “Giovani e Sessualità”, promossa da Durex in collaborazione con Skuola.net, ha coinvolto oltre 15.000 ragazzi tra gli 11 e i 24 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it