Educazione affettiva e sessuale a scuola | quasi 9 ragazzi su 10 e 8 genitori su 10 chiedono percorsi strutturati con esperti mentre cala l’uso del preservativo e cresce il silenzio in famiglia
L’educazione affettiva e sessuale si conferma una delle priorità più urgenti per studenti e famiglie italiane. L’indagine 2025 dell’Osservatorio “Giovani e Sessualità”, promossa da Durex in collaborazione con Skuola.net, ha coinvolto oltre 15.000 ragazzi tra gli 11 e i 24 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il suicidio di Stefano Argentino, reo confesso del femminicidio di Sara Campanella, tra emergenza carceri e necessità di un’educazione affettiva
Battaglia ai diritti lgbt e ostacoli all’educazione affettiva: il centrodestra accelera in Parlamento
Il gruppo Facebook ‘Mia Moglie’ e la violenza maschile online, l’esperta: “Donne come oggetti, serve educazione affettiva”
