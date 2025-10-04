Edoardo scomparso dopo essere uscito dalla scuola media di Lipomo
I familiari hanno lanciato un appello per Edoardo Manciameli, 13 anni, scomparso da Lipomo ieri, venerdì 3 ottobre, intorno alle 14, all’uscita dalla scuola media. Nel momento dell’allontanamento indossava una giacchetta grigia e pantaloni neri. Il minore non ha con sé documenti né telefono. 🔗 Leggi su Quicomo.it
