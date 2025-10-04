Edmondo Cirielli in pole in Campania per il centrodestra

Potrebbe essere Edmondo Cirielli il candidato del centrodestra per le Regionali in Campania. Così scrive “Il Mattino” nell’edizione odierna. “Fino all’ultimo, però, è stata presa in considerazione anche l’opzione Michele di Bari. E visto che l’ufficialità non è arrivata, non possono essere escluse del tutto sorprese dell’ultima ora, anche in base agli incastri con le altre regioni.” Cirielli, i contatti con Giorgia Meloni. Giorgia Meloni avrebbe avuto più contatti con il probabile candidato nel corso della giornata di ieri. Così il quotidiano di Napoli: “Meloni ha provato a fare sintesi. Partendo innanzitutto dagli uomini del suo partito. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

edmondo cirielli pole campaniaEdmondo Cirielli verso la candidatura a presidente della Regione Campania per il centrodestra - Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri ed esponente di Fratelli d'Italia, in pole come candidato del centrodestra a presidente della Regione Campania ... Segnala fanpage.it

edmondo cirielli pole campaniaRegionali Campania, Cirielli in pole per il centrodestra: ma la partita non è chiusa - E alla fine, a meno di sorprese che a questo punto avrebbero del clamoroso, dovrebbe essere Edmondo Cirielli il candidato del ... Come scrive ilmattino.it

