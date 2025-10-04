Edmondo Cirielli in pole in Campania per il centrodestra
Potrebbe essere Edmondo Cirielli il candidato del centrodestra per le Regionali in Campania. Così scrive “Il Mattino” nell’edizione odierna. “Fino all’ultimo, però, è stata presa in considerazione anche l’opzione Michele di Bari. E visto che l’ufficialità non è arrivata, non possono essere escluse del tutto sorprese dell’ultima ora, anche in base agli incastri con le altre regioni.” Cirielli, i contatti con Giorgia Meloni. Giorgia Meloni avrebbe avuto più contatti con il probabile candidato nel corso della giornata di ieri. Così il quotidiano di Napoli: “Meloni ha provato a fare sintesi. Partendo innanzitutto dagli uomini del suo partito. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Aggredito il vicesindaco di Rotondi, Edmondo Cirielli: "Gesto inaccetabile, ho informato Piantedosi"
Elezioni Campania 2025: sui social è già deciso: la sfida è fra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli
Edmondo Cirielli querela Vincenzo De Luca: “Intollerabile l’attacco alla mia consorte”
