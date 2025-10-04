Edizione straordinaria di Paper Only | il mercatino domani a piazza del Comune

Viterbotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento eccezionale attende gli amanti della carta e della cultura: domani, domenica 5 ottobre dalla mattina al tramonto, in piazza del Comune torna il mercatinoPaper Only”, in un’edizione straordinaria che anticipa il tradizionale appuntamento dell’ultimo weekend del mese.Il mercatino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

