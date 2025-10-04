Ed eccoli qua guardate Grande Fratello c’è già la seconda coppia | pubblico impazzito

Lunedì sera Canale 5 ospiterà la seconda puntata del Grande Fratello, la nuova edizione del reality condotto da Simona Ventura. Al suo fianco, come ormai è tradizione, ci saranno tre commentatori d’eccezione: Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli, tre ex protagonisti del programma che hanno fatto la storia del format e che ora tornano per analizzare dinamiche e sentimenti dei nuovi inquilini della Casa più spiata d’Italia. La stagione è appena iniziata, ma i primi giorni di convivenza stanno già regalando al pubblico le prime tensioni e, soprattutto, le prime possibili attrazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Grande Fratello, svelata la data d'inizio della nuova edizione: ecco quando andrà in onda la prima puntata del reality - Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova e attesa edizione del Grande Fratello partirà il prossimo lunedì 29 settembre 2025 su Canale 5 e che nel cast ci saranno anche personaggi noti. Riporta comingsoon.it

Grande Fratello, storico concorrente confessa: "Il Gf è peggiorato! Nei reality di oggi verrei subito squalificato" - Fedro Francioni, storico concorrente della terza edizione del Grande Fratello, ha fatto un’analisi del reality show di Canale 5 e parlato del rapporto, ormai inesistente, con l'attore Luca Argentero. Secondo comingsoon.it