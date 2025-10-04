Ecco Trionda il pallone del Mondiale | un microchip interno lo collegherà al Var
Si chiama Trionda, è il pallone che verrà utilizzato al prossimo mondiale in Usa, Canada e Messico nel 2026, e promette di essere uno dei protagonisti della manifestazione. Sì, perché non è la solita sfera che tutto sommato a parte il cambio di nome porta poche novità, bensì un oggetto che potrebbe davvero aprire una nuova era, essendo dotato di un microchip interno collegato direttamente con la sala-Var. Questo invierà informazioni dettagliate e in tempo reale sullo sviluppo dell’azione, consentendo quindi all’arbitro e ai suoi assistenti di toccare quasi con mano il gioco. Presentato nella serata di giovedì a New York, con il ponte di Brooklyn sullo sfondo alla presenza di ex campioni del mondo come Alessandro Del Piero, Cafu, Xavi e Jurgen Klinsmann il Trionda per il resto risalta per la varietà dei suoi colori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
