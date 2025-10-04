Ecco Trionda il pallone del Mondiale | un microchip interno lo collegherà al Var

Ilgiornale.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Trionda, è il pallone che verrà utilizzato al prossimo mondiale in Usa, Canada e Messico nel 2026, e promette di essere uno dei protagonisti della manifestazione. Sì, perché non è la solita sfera che tutto sommato a parte il cambio di nome porta poche novità, bensì un oggetto che potrebbe davvero aprire una nuova era, essendo dotato di un microchip interno collegato direttamente con la sala-Var. Questo invierà informazioni dettagliate e in tempo reale sullo sviluppo dell’azione, consentendo quindi all’arbitro e ai suoi assistenti di toccare quasi con mano il gioco. Presentato nella serata di giovedì a New York, con il ponte di Brooklyn sullo sfondo alla presenza di ex campioni del mondo come Alessandro Del Piero, Cafu, Xavi e Jurgen Klinsmann il Trionda per il resto risalta per la varietà dei suoi colori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ecco trionda il pallone del mondiale un microchip interno lo collegher224 al var

© Ilgiornale.it - Ecco Trionda, il pallone del Mondiale: un microchip interno lo collegherà al Var

In questa notizia si parla di: trionda - pallone

La Fifa presenta 'Trionda', il pallone (tecnologico) dei mondiali

La Fifa ha presentato Trionda, il pallone dei Mondiali 2026

Ecco "Trionda", il pallone dei prossimi mondiali: multicolor e tecnologico (per aiutare gli arbitri e il Var)

trionda pallone mondiale microchipEcco Trionda, il pallone del Mondiale: un microchip interno lo collegherà al Var - Si chiama Trionda, è il pallone che verrà utilizzato al prossimo mondiale in Usa, Canada e Messico nel 2026, e promette di essere uno dei protagonisti della manifestazione. Lo riporta ilgiornale.it

trionda pallone mondiale microchipPerché il pallone per i Mondiali di calcio 2026 si chiama Trionda ed è così colorato - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... gqitalia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trionda Pallone Mondiale Microchip