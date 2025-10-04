Ecco perché Massimo non è sulla flotilla

Tema: “Perché Massimo D’Alema non era sulla Flotilla con i suoi amici di Hamas? Perché? Eh?”. Svolgimento: D’Alema non era sulla Flotilla con i suoi amici di Hamas per motivi che, chiunque conosca anche vagamente i propri simili, non ha difficoltà a riconoscere. Il signorino Massimo ha avuto una barca coi fiocchi e sa per primo come non si possa salire sulla tolda con le scarpe da passeggio. Egli è altresì al corrente, secondo, e in quanto membro del club dei “Portatori di scarpe fatte a mano”, che non uno di essi andrebbe mai a rovinale su barcacce di merda per motivi di merda. Appena meno elegante, infine, il motivo numero tre, che la famiglia conosce dai tempi dei primissimi grappoli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

