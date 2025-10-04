Ecco la pistola al peperoncino | Più efficace rispetto agli erogatori garantisce maggiore precisione

Sono pronti e formati, gli agenti della Polizia Locale per utilizzare un nuovo strumento di cui potranno disporre durante i servizi e i pattugliamenti: una pistola al peperoncino che potrà essere utilizzata per autodifesa dagli agenti in situazioni di pericolo e per la gestione di soggetti che oppongono resistenza. Per poter utilizzare questo strumento, gli agenti hanno partecipato a una giornata di formazione durante la quale è stato illustrato loro il funzionamento del dispositivo e i casi in cui può essere necessario l’utilizzo, con dimostrazione ed esercitazione pratica. "E’ uno strumento più efficace rispetto ai comuni erogatori spray: garantisce maggiore precisione e non subisce gli agenti atmosferici" spiega una nota diffusa dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

