Ecco la pistola al peperoncino | Più efficace rispetto agli erogatori garantisce maggiore precisione

Ilrestodelcarlino.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono pronti e formati, gli agenti della Polizia Locale per utilizzare un nuovo strumento di cui potranno disporre durante i servizi e i pattugliamenti: una pistola al peperoncino che potrà essere utilizzata per autodifesa dagli agenti in situazioni di pericolo e per la gestione di soggetti che oppongono resistenza. Per poter utilizzare questo strumento, gli agenti hanno partecipato a una giornata di formazione durante la quale è stato illustrato loro il funzionamento del dispositivo e i casi in cui può essere necessario l’utilizzo, con dimostrazione ed esercitazione pratica. "E’ uno strumento più efficace rispetto ai comuni erogatori spray: garantisce maggiore precisione e non subisce gli agenti atmosferici" spiega una nota diffusa dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ecco la pistola al peperoncino pi249 efficace rispetto agli erogatori garantisce maggiore precisione

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la pistola al peperoncino: "Più efficace rispetto agli erogatori, garantisce maggiore precisione"

In questa notizia si parla di: pistola - peperoncino

Ostia, rapinato in casa da una banda armata di pistola a spray al peperoncino

La novità. La pistola (al peperoncino) che non uccide - Se tutte le armi smettessero di uccidere, sarebbe una notizia bellissima. Secondo avvenire.it

Spray al peperoncino, perché è uno strumento di autodifesa efficace - Come e quando si usa Costa poco, non serve il porto d’armi, ma la sua efficacia può essere ... Lo riporta panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Pistola Peperoncino Pi249 Efficace