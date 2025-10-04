Ecco il nostro obiettivo Netanyahu l’annuncio è appena arrivato

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rilasciato un messaggio registrato ai media in cui ha annunciato le recenti mosse militari e diplomatiche per ottenere il rilascio dei 48 ostaggi detenuti da Hamas. “Qualche settimana fa ho ordinato all’ IDF di entrare nella roccaforte più importante di Hamas, Gaza City, per restituire i restanti ostaggi”, ha detto Netanyahu. “Allo stesso tempo, ho coordinato con il presidente Trump e il suo team una mossa diplomatica che ha ribaltato la situazione in un istante: invece di Israele isolato, è Hamas ad essere isolata”. Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, ha commentato in un’intervista ad Axios il ruolo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel delicato negoziato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

