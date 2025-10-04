Ecco il nostro obiettivo Netanyahu l’annuncio è appena arrivato
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rilasciato un messaggio registrato ai media in cui ha annunciato le recenti mosse militari e diplomatiche per ottenere il rilascio dei 48 ostaggi detenuti da Hamas. “Qualche settimana fa ho ordinato all’ IDF di entrare nella roccaforte più importante di Hamas, Gaza City, per restituire i restanti ostaggi”, ha detto Netanyahu. “Allo stesso tempo, ho coordinato con il presidente Trump e il suo team una mossa diplomatica che ha ribaltato la situazione in un istante: invece di Israele isolato, è Hamas ad essere isolata”. Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, ha commentato in un’intervista ad Axios il ruolo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel delicato negoziato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: nostro - obiettivo
Italia, arriva l’annuncio ufficiale: “E’ il nostro obiettivo principale”
Conte in conferenza stampa: «Noi in pole position? Mi auguro che prima o poi si avveri, lo scudetto al primo anno non era previsto! Il nostro obiettivo è questo»
Palermo, Segre e il sogno serie A: “È il nostro obiettivo ma non deve diventare un’ossessione”
Pulisic: "Voglio entrare nella storia del Milan. Il nostro obiettivo è tornare in Champions. Allegri? Ci dà energia" - X Vai su X
Samuel dei Subsonica presenta Venezia Sounds: «Il nostro obiettivo? Riportare la musica in città» - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu: "Nostro obiettivo non è occupare Gaza ma liberarla" - Il premier israeliano risponde in conferenza stampa alle domande sul piano per occupare Gaza City e per eliminare Hamas dalla Striscia Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza ... it.euronews.com scrive
Netanyahu, 'l'obiettivo non è occupare Gaza, è liberarla' - Lo ha detto il èprimo ministro israeliano Benyamion Netanyahu aprendo la conferenza stampa oggi per i media stranieri. Scrive ansa.it