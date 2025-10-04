Eccellenza Testacoda per il Massa Lombarda Che duello fra Russi e Faenza
Nel weekend si giocano le gare della sesta giornata di andata nel campionato di Eccellenza. Il menù propone per domani alle 15, due anticipi, ovvero Massa Lombarda-Pietracuta e Castenaso-Spal. Domenica, alle 15.30, si disputano invece tutte le altre sfide, fra cui il sentitissimo derby Russi-Faenza. Massa Lombarda-Pietracuta. È un testacoda quello che andrà in scena al ‘Dini e Salvalai’. I bianconeri di casa, noni con 7 punti, sono in fiducia, essendo reduci dal colpaccio corsaro di Budrio contro il Mezzolara. Sulla carta, non dovrebbe esserci partita, ma la formazione della Valmarecchia – che in pratica è la nazionale di San Marino – non va presa sottogamba, nonostante sia in fondo alla classifica ancora a zero punti e già con 10 reti incassate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
