Eccellenza scolastica gratificata | l’amministrazione premia 21 alunni
La città ha gratificato l’eccellenza scolastica. Nei giorni scorsi, nell’Aula Magna dell’Istituto comprensivo Manzoni, sono stati consegnati i premi al merito per gli studenti che, nell’anno scolastico 20242025, hanno sostenuto l’esame di terza media con risultati d’eccellenza. Il sindaco, Cristina Borroni, e l’assessore all’Istruzione, Davide Tarlazzi, hanno riconosciuto l’impegno di 21 studenti. "Il merito scolastico rappresenta molto più di un semplice risultato numerico – ha detto il primo cittadino –. È il frutto dell’impegno costante, della dedizione e della capacità di non arrendersi di fronte alle difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
