eccellenza esame zenith prato per la larcianese

Nella quarta giornata del girone A di Eccellenza la Larcianese sarà impegnata in trasferta in casa di pratesi dello Zenith. La gara sarà giocata allo stadio Chiavacci di Prato, con fischio d’inizio programmato per le ore 15. In classifica la formazione avversaria ha sei punti, uno in più della Larcianese. Nell’ultima giornata di campionato ha vinto in trasferta (0-2) contro la Sestese. Un successo importante che lancia la formazione pratese nell’alta classifica. Sarà sicuramente una delle formazioni pretendenti al successo finale. Un pronostico che diversi addetti ai lavori hanno ufficializzato già nel corso dell’estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

