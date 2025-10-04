È una Virtus nata per correre La solidità offerta da Zanetti le visioni futuristiche di Ivanovic | il club vuole spiccare il volo

Ci eravamo lasciati in una dolce notte di giugno – il 17 – a Brescia. Una partita che non fu tale, tanta era la superiorità della Virtus e uno scudetto meritato. Poi le parole del patron Massimo Zanetti. "Avremo una squadra più giovane e atletica". Sapendo che, per vari motivi, sarebbero andati perduti tesori del calibro di Shengelia, Cordinier, Belinelli e Polonara, poteva apparire un "manifesto di minima". Quasi l’annuncio di una squadra da battaglia, ma forse modesta. E invece no. Massimo Zanetti, da giugno, ha ripreso possesso dell’intero pacchetto azionario – a parte la piccola quota della Fondazione di Daniele Fornaciari, garante della virtussinità – e, dopo aver dato pieni poteri a Ivanovic e Ronci, ha osservato la costruzione di un gruppo che, via via, ha strappato consensi e ammirazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

