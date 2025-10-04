Lei è giovane ma ha anche un’idea. Sarah Toscano lancia Met Gala, il suo album d’esordio, e ci porta nel suo mondo che è pop, è giovane, è fresco e si discosta dalle sonorità che ormai ben conosciamo. Lei ha 19 anni e l’abbiamo vista vincere la 23esima edizione del talent Amici di Maria de Filippi, e si è dimostrata all’altezza del ruolo di cantante e performer con la sua Amarcord già sul palco dell’Ariston (l’avevamo intervistata poco prima dell’inizio del Festival). Non è facile lanciare il proprio album d’esordio il giorno dell’uscita dell’ultimo album di Taylor Swift, ma la cantante di Vigevano è entrata in classifica in punta di piedi, come solo lei sa fare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

È tutto pronto per il MET GALA di Sarah Toscano: l'album d'esordio della cantautrice è una boccata d'aria fresca