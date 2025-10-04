È successo per caso non mi merito un ca**o Lo sai meglio di me e si c’hai ragione te Mi hanno scritto qualsiasi cosa | Olly e il bilancio dopo il boom

Reggere una botta così, facile non sarà stato sicuramente. Olly in due anni ha messo a segno la vittoria al Festival di Sanremo 2025, tanti sold out, certificazioni degli album (non faremo certamente qui la lista della spesa dei numeri), ma soprattutto ha dimostrato prima nei club e poi con il triplo salto carpiato all’Ippodromo di Milano di essere un trascinatore, travolgente ed empatico. Non affatto scontato. Il suo pubblico lo ama e lui ama il suo pubblico. Può bastare così? No, perché c’è sempre il rovescio della medaglia del successo e della popolarità. Le luci dei riflettori si fanno sempre più accecanti e lì, in quel momento la vita cambia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it