E sono 50 anni Tardelli l' italiano più forte degli Anni 80

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Così lo definì Falcao, fiero avversario in campionato e in Nazionale. Domenica 5 ottobre sono mezzo secolo dal debutto di Marco in Serie A con la Juventus. Una lunga storia di corse, urla e trionfi. Anche in maglia azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

