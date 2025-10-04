E' partito il grande corteo a sostegno di Gaza e della Flotilla a Roma
Roma, 4 ott. (askanews) - E' partita da piazzale Ostiense il corteo di Roma a sostegno della Flotilla e di Gaza, decine di migliaia di persone hanno iniziato a muoversi in direzione di Porta San Giovanni sventolando la bandiera palestinese, mostrando cartelli pro Gaza e contro Israele al grido di 'Palestina libera'. Sui grandi striscioni in testa alla manifestazione le scritte: "Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese". E ancora: "Stop al genocidio, stop accordi con Israele, libertà per Anan, Ali e Mansour -Palestina libera". Gli organizzatori hanno chiesto di non esporre bandiere di partiti o sindacati ma solo la bandiera della Palestina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Partito il corteo pro-Pal per Gaza, migliaia in piazza a Roma - Una lunga bandiera della Palestina è stata srotolata a Porta San Paolo, a Roma, tra il camion e il cordone in testa al corteo per Gaza che percorrerà le vie della città (ANSA) ... Secondo ansa.it
Corteo per Gaza partito da San Paolo, decine di migliaia in piazza: striscioni e slogan. Controlli sui pullman ai caselli, sequestrate mazze - Il percorso interesserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, ... Secondo ilmessaggero.it