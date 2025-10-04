E’ morto Remo Girone
Il Tano Cariddi della televisione italiana ci ha lasciati: Remo Girone, che lo interpretò ne La Piovra, è morto ieri all’improvviso nella sua casa a Monaco, dove viveva con la moglie Victoria Zinny. Aveva settantasei anni. Nato nel 1948 ad Asmara, in Eritrea, dove i genitori erano emigrati, è stato un attore raffinato e nazionalpopolare allo stesso tempo, che si è dedicato molto sia al cinema che al piccolo schermo, non dimenticando mai il teatro. Diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico, ha ricevuto il Premio alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021 ed è stato nominato Commendatore dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana, Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana nonché Ufficiale dell’Ordine di San Carlo (Monaco). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
