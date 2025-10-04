È morto Remo Girone dal Tano Cariddi de La Piovra a Enzo Ferrari e le produzioni internazionali

Remo Girone è morto improvvisamente nella sua casa di Monte Carlo all’età di 76 anni: attore simbolo de La Piovra, interprete intenso e raffinato, ha attraversato con rigore e passione mezzo secolo di teatro, cinema e tv. Remo Girone si è spento all’età di 76 anni, nella quiete della sua casa a Monte Carlo, il 3 ottobre 2025. Attore tra i più intensi e riconoscibili del panorama italiano, Girone ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva grazie all’iconico ruolo di Tano Cariddi nella serie televisiva La Piovra. Dietro quell’interpretazione, però, c’era un artista completo, capace di attraversare con rigore e passione mezzo secolo di teatro, cinema e televisione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

