Era nato ad Asmara. È stato uno degli attori italiani più bravi, del cinema, del teatro e della televisione. Proprio alla tv deve il suo successo, interpretando il ruolo del mafioso Tano Cariddi nella serie “La piovra”. Poi, tanti altri ruoli, spesso in film drammatici. L'articolo È morto Remo Girone Aveva 77 anni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

