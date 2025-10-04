È morto Remo Girone Aveva 77 anni
Era nato ad Asmara. È stato uno degli attori italiani più bravi, del cinema, del teatro e della televisione. Proprio alla tv deve il suo successo, interpretando il ruolo del mafioso Tano Cariddi nella serie "La piovra". Poi, tanti altri ruoli, spesso in film drammatici.
Morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni: deceduto improvvisamente in casa a Monaco. È stato il Tano Cariddi de "La Piovra" - L'attore, 76 anni, è deceduto improvvisamente nella sua casa di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Victoria Zinny.
Addio a Remo Girone: le cause della morte improvvisa e la lotta contro la malattia - È morto improvvisamente a 76 anni Remo Girone, l'indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra.