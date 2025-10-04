È morto Remo Girone | addio al Tano Cariddi de La Piovra aveva 76 anni

Il mondo dello spettacolo italiano piange Remo Girone, morto improvvisamente all’età di 76 anni nella sua casa di Montecarlo. L’attore, indissolubilmente legato al volto di Tano Cariddi nella serie La Piovra, lascia un’eredità artistica che ha attraversato cinema, televisione e teatro, oltre a un rapporto speciale con il pubblico. Indice. È morto Remo Girone: le origini e la formazione. La consacrazione in TV: Tano Cariddi e non solo. Il cinema e il palcoscenico. Premi, onori e riconoscimenti. La vita privata, le battaglie, l’addio. FAQ Remo Girone. È morto Remo Girone: le origini e la formazione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

