È morto Remo Girone | addio al Tano Cariddi de La Piovra aveva 76 anni
Il mondo dello spettacolo italiano piange Remo Girone, morto improvvisamente all’età di 76 anni nella sua casa di Montecarlo. L’attore, indissolubilmente legato al volto di Tano Cariddi nella serie La Piovra, lascia un’eredità artistica che ha attraversato cinema, televisione e teatro, oltre a un rapporto speciale con il pubblico. Indice. È morto Remo Girone: le origini e la formazione. La consacrazione in TV: Tano Cariddi e non solo. Il cinema e il palcoscenico. Premi, onori e riconoscimenti. La vita privata, le battaglie, l’addio. FAQ Remo Girone. È morto Remo Girone: le origini e la formazione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: morto - remo
Lutto nel mondo sportivo, è morto Remo Gaetti: storico medico dell’Ancona Calcio
Remo Ianicelli trovato morto in un dirupo sul Matese: era scomparso ieri dopo il suo compleanno
Chiesa umbra in lutto, è morto monsignor Remo Serafini
Remo Girone, morto a 76 anni l’attore de La Piovra - la Repubblica https://repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2025/10/03/news/remo_girone_morto_attore_la_piovra-424889646/… UNO VERAMENTE B R A V O #RemoGirone - X Vai su X
Addio a Remo Girone. È morto all'età di 76 anni, dopo una lunga malattia, l'attore reso popolare dal ruolo di Tano Cariddi, nello sceneggiato televisivo 'La piovra'. Girone è morto improvvisamente nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva da alcuni - facebook.com Vai su Facebook
Morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni: deceduto improvvisamente in casa a Monaco. È stato il Tano Cariddi de "La Piovra" - L'attore, 76 anni, è deceduto improvvisamente nella sua casa di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Victoria Zinny. Scrive ilmattino.it
Come è morto Remo Girone: le cause, il malore improvviso, gli anni con tumore e la depressione - Il mondo del cinema piange la scomparsa di Remo Girone, morto improvvisamente il 3 ottobre 2025 all’età di 76 anni, nella sua casa a Montecarlo, nel Principato di Monaco. Secondo msn.com