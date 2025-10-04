È morto l' imprenditore Gianni Punzo aveva 88 anni

È morto all'età di 88 anni Gianni Punzo, imprenditore napoletano leader nel settore della logistica. È stato tra i promotori, oltre che presidente, del Cis di Nola, inaugurato nel 1986. Ha fondato la compagnia di treni Italo ed è stato vicepresidente del Calcio Napoli nell'era Ferlaino, quando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Morto Gianni Punzo, l’imprenditore aveva 88 anni: l'ex presidente del Cis di Nola fu manager del Napoli di Maradona - Si è spento all'età di 88 anni Gianni Punzo, imprenditore e figura di spicco nel panorama economico italiano. Da ilmattino.it

Morto Gianni Punzo, l’imprenditore fu manager del Napoli di Maradona - Oltre ai suoi successi nel mondo degli affari, Gianni Punzo ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Napoli Calcio durante la presidenza di Corrado Ferlaino, dimostrando il suo amore per lo sport e ... Lo riporta ilnapolionline.com