È morto l’ex questore Mario Finocchiaro | guidò anche le sedi di Agrigento Crotone e Catanzaro

E’ morto improvvisamente Mario Finocchiaro, 69 anni, già questore di Agrigento. Figura di grande spessore umano e professionale, aveva lasciato nella città un ricordo profondo per equilibrio e dedizione al servizio. Nato a Catania, Finocchiaro si era arruolato nella polizia di Stato nel 1985. Nel corso della carriera aveva ricoperto numerosi incarichi di rilievo: dirigente della scuola allievi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

