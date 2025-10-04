È morto Gianni Punzo imprenditore e uno dei fondatori di Italo

Si è spento a 88 anni Gianni Punzo, uno dei volti più rappresentativi dell’imprenditoria campana e tra i protagonisti dell’economia meridionale dagli anni Settanta in poi. Visionario e tenace, Punzo seppe coniugare radici territoriali e ambizione industriale, lasciando un’eredità che va ben oltre i confini della Campania. La storia. La sua storia imprenditoriale comincia nel settore tessile, ma è con la nascita del Cis di Nola che imprime una svolta decisiva al commercio all’ingrosso italiano. Fondato insieme ad altri operatori negli anni ’70, il Centro Ingrosso Sviluppo divenne in breve tempo un polo di riferimento per il Mezzogiorno e il seme da cui germoglierà l’attuale Interporto Campano, uno dei più importanti hub logistici intermodali del Sud Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - È morto Gianni Punzo, imprenditore e uno dei fondatori di Italo

In questa notizia si parla di: morto - gianni

Lutto per Gianni Morandi, morto lo storico manager Luigi Zannoni

Lutto per Gianni Morandi, è morto lo storico manager Luigi Zannoni: “Insieme per 40 anni, grazie per tutto quello che hai fatto per me”

Lutto per Gianni Morandi, morto lo storico manager Luigi Zannoni: “Non è stata una bella giornata”

Aggiornamento Il ciclista morto colto da malore è il bassanese Gianni Signori. Molto conosciuto aveva gestito anche l’edicola in piazza Libertà a Bassano - facebook.com Vai su Facebook

#Gianni Quaranta è morto, lo scenografo da Oscar per "Camera con vista" aveva 82 anni: i funerali nella Chiesa degli Artisti - X Vai su X

È morto Gianni Punzo, imprenditore e uno dei fondatori di Italo - Si è spento a 88 anni Gianni Punzo, uno dei volti più rappresentativi dell’imprenditoria campana e tra i protagonisti dell’economia meridionale dagli anni Settanta in poi. Riporta msn.com

Morto Gianni Punzo, l’imprenditore aveva 88 anni: l'ex presidente del Cis di Nola fu manager del Napoli di Maradona - Si è spento all'età di 88 anni Gianni Punzo, imprenditore e figura di spicco nel panorama economico italiano. Lo riporta ilmattino.it