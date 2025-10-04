È morto Gianni Punzo fondatore del Cis di Nola e pioniere della logistica del Sud

NAPOLI, 4 OTTOBRE 2025 – Si è spento all’età di 88 anni Gianni Punzo, imprenditore napoletano tra i protagonisti dell’economia campana e nazionale degli ultimi cinquant’anni. La sua carriera prese slancio negli anni Settanta con la fondazione, insieme ad altri operatori del settore tessile, del Cis di Nola, destinato a diventare uno dei più importanti centri di commercio all’ingrosso in Italia e primo nucleo dell’attuale Interporto campano. Nel 1987 fondò la finanziaria Cisfi, che fu determinante nella nascita dell’Interporto di Nola, oggi tra le principali strutture logistiche intermodali del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Primacampania.it

