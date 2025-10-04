È morto Gianni Punzo fondatore del Cis di Nola e pioniere della logistica del Sud

NAPOLI, 4 OTTOBRE 2025 – Si è spento all’età di 88 anni Gianni Punzo, imprenditore napoletano tra i protagonisti dell’economia campana e nazionale degli ultimi cinquant’anni. La sua carriera prese slancio negli anni Settanta con la fondazione, insieme ad altri operatori del settore tessile, del Cis di Nola, destinato a diventare uno dei più importanti centri di commercio all’ingrosso in Italia e primo nucleo dell’attuale Interporto campano. Nel 1987 fondò la finanziaria Cisfi, che fu determinante nella nascita dell’Interporto di Nola, oggi tra le principali strutture logistiche intermodali del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - È morto Gianni Punzo, fondatore del Cis di Nola e pioniere della logistica del Sud

In questa notizia si parla di: morto - gianni

Lutto per Gianni Morandi, morto lo storico manager Luigi Zannoni

Lutto per Gianni Morandi, è morto lo storico manager Luigi Zannoni: “Insieme per 40 anni, grazie per tutto quello che hai fatto per me”

Lutto per Gianni Morandi, morto lo storico manager Luigi Zannoni: “Non è stata una bella giornata”

Aggiornamento Il ciclista morto colto da malore è il bassanese Gianni Signori. Molto conosciuto aveva gestito anche l’edicola in piazza Libertà a Bassano - facebook.com Vai su Facebook

Morto lo scenografo Gianni Quaranta, Oscar per Camera con Vista - X Vai su X

Morto Gianni Punzo, aveva 88 anni - Fondatore di Italo e guida del Cis di Nola, ha rappresentato un punto di svolta nel modo di fare impresa al Sud ... Si legge su rainews.it

Morto Gianni Punzo, l’imprenditore aveva 88 anni: l'ex presidente del Cis di Nola fu manager del Napoli di Maradona - Si è spento all'età di 88 anni Gianni Punzo, imprenditore e figura di spicco nel panorama economico italiano. ilmattino.it scrive