E mister Zauri avverte | Contro Pesaro sarà una partita insidiosa

Quello che oggi affronterà la Vis sarà un Campobasso nella sua versione migliore ovvero quella casalinga. La squadra di mister Luciano Zauri (foto) sotto gli occhi della propria gente ha infatti dimostrato in questo avvio di stagione di saper aggiungere aggressività e determinazione a un gioco che in trasferta è invece principalmente bastato sulle ripartenze. Pur essendosi dimostrato una vera macchina da gol tra le mura del "Molinari", mettendone a referto ben sette in sole quattro gare, alla vigilia della gara odierna mister Zauri dimostra di conoscere bene i pesaresi e di non fidarsene affatto: "Quella contro la Vis sarà una partita insidiosa poiché i biancorossi dispongono di una rosa composta da tanti buonissimi giocatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E mister Zauri avverte: "Contro Pesaro sarà una partita insidiosa"

In questa notizia si parla di: mister - zauri

Campobasso, mister Zauri: «Credo però che sia più una questione di stanchezza e non di mentalità» - facebook.com Vai su Facebook

SQUAD LIST La lista di mister Zauri per #LIVCAM - X Vai su X

E mister Zauri avverte: "Contro Pesaro sarà una partita insidiosa" - Quello che oggi affronterà la Vis sarà un Campobasso nella sua versione migliore ovvero quella casalinga. Si legge su ilrestodelcarlino.it