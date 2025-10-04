E mister Zauri avverte | Contro Pesaro sarà una partita insidiosa

Ilrestodelcarlino.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che oggi affronterà la Vis sarà un Campobasso nella sua versione migliore ovvero quella casalinga. La squadra di mister Luciano Zauri (foto) sotto gli occhi della propria gente ha infatti dimostrato in questo avvio di stagione di saper aggiungere aggressività e determinazione a un gioco che in trasferta è invece principalmente bastato sulle ripartenze. Pur essendosi dimostrato una vera macchina da gol tra le mura del "Molinari", mettendone a referto ben sette in sole quattro gare, alla vigilia della gara odierna mister Zauri dimostra di conoscere bene i pesaresi e di non fidarsene affatto: "Quella contro la Vis sarà una partita insidiosa poiché i biancorossi dispongono di una rosa composta da tanti buonissimi giocatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

e mister zauri avverte contro pesaro sar224 una partita insidiosa

© Ilrestodelcarlino.it - E mister Zauri avverte: "Contro Pesaro sarà una partita insidiosa"

In questa notizia si parla di: mister - zauri

mister zauri avverte controE mister Zauri avverte: "Contro Pesaro sarà una partita insidiosa" - Quello che oggi affronterà la Vis sarà un Campobasso nella sua versione migliore ovvero quella casalinga. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Mister Zauri Avverte Contro