È inaccettabile spiegatemi In teoria è la stessa moto del Giappone | lo sfogo di Bagnaia dopo l’ultimo posto

“Quello che è successo oggi, per me, è inaccettabile. Non me lo spiego, non posso spiegare cosa sta succedendo”. Non si dà pace Pecco Bagnaia dopo l’ultimo posto nella gara sprint in Indonesia, penultimo appuntamento del weekend di Moto Gp, prima della gara in programma domani, domenica 5 ottobre, alle 9. Il pilota Ducati Factory ha parlato a Dazn España, sconsolato dopo un weekend fin qui da dimenticare. Sedicesimo in qualifica, ultimo nella sprint, a 30? dal primo. “Ciò che è accaduto è al di fuori del mio controllo – ha commentato Bagnaia -. Ho dato il massimo, tutto quello che ho, come sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

