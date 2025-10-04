È accusato di aver ucciso l’ex suocero | non ha alcuna patologia psichiatrica

Nuova udienza ieri a Varese del processo a carico di Marco Manfrinati, 42 anni, ex avvocato, accusato dell’ omicidio dell’ex suocero Fabio Limido e del tentato omicidio della ex moglie Lavinia, ferita gravemente, salva grazie all’intervento del padre. I tragici fatti risalgono al 6 maggio dello scorso anno. Ieri hanno testimoniato gli psichiatri, hanno parlato di assenza di "patologie psichiatriche rilevanti", mentre sulla richiesta di perizia psichiatrica da parte dei difensori dell’imputato la Corte non si è ancora espressa. Lo psichiatra che ha visto l’ex avvocato nel marzo 2024, nell’ambito della causa per l’affidamento del figlio, ha spiegato "Non emergono disturbi psicotici né perdita del contatto con la realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - È accusato di aver ucciso l’ex suocero: non ha alcuna patologia psichiatrica

